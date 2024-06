Pokaż całość

Skandal to jest mało powiedziane. # tusk i bodnar zrobili z tego kraju chlew, w którym zwalczani są Polacy a słuzby mundurowe jak pogranicznicy, straż pożarna, a teraz żołnierze są gnojone. Uchodźca ma większe prawa niż polski żołnierz. Nic dziwnego, że nasz bał się strzelać do migranta, żeby nie trafić pod osąd ministra sprawiedliwości za co przypłacił omal życiem i został dźgnięty nożem. Do sądzenia polskkich żołnierzy pierwszy, ale do ściągnięcia mordercy drogowego