Ah shit, here we go again ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Ruscy jakoś ułożyli logistykę to pojawiły się Himarsy i ją zmiotły.

Ruscy odsuneli logistykę to pojawiły się ATACMS, Scalpy, Storm Shadowy i ją zmiotły

Ruscy odsuwają logistykę to te wszystkie rakiety i przyszłe F-16 dostały własnie pozwolenie na nawalanie na terenie r0sji.



Władymir tego nie wyczymie nerwowo.