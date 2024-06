Przyznam, że jestem bardzo ciekawy jak ta sprawa się rozwiąże. Mam nadzieję, że ten ksiądz jest po prostu niewinny, a jeśli okaże się winny to będzie mi bardzo ale to bardzo smutno.



Publicznie jednak wyznam, że głęboko wierzę w to, że on jest po prostu niewinny i życzę tego żeby prawda w tym procesie zwyciężyła.