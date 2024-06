Oprócz wzrostu cen to co ta ustawa miała powodować? Bo wychodzi na to że jeśli kupię cokolwiek za 4000 zł, i zarabiam 50 k rocznie to sprzedając to przed upływem 6 miesięcy to będę musiał od tego XDDDDDDDDD zapłacić podatek ? Oczywiście nie może to być prosto napisane (że np przychód tylko ze sprzedaży online - o nie nie nie - jeszcze do tego trzeba doliczyć inne rzeczy, pomnożyć przez prostopadłościan sześcianu Pokaż całość