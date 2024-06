To Rosja, więc tak to widzę:



Niedlugo zacznie się psuć.

Ktoś złapie Siemensa na wysyłaniu do Rosji części zapasowych.

Rosjanie załadują do niego chińskie podzespoły.

Będzie się psuć jeszcze częściej.

Będą musieli ukraść i skopiować coś innego.

Zrobią makietę i pokaża Putinowi.

Dostaną fundusze.

Fundusze rozkradną.



A później już nie wiem co, bo na tym etapie inowacyjnośc w Rosji zazwyczaj się kończy.