Na cholerę policji śmigłowce ?!



To nie filmy amerykańskie żeby śmigłowiec brał udział w pościgach ulicznych, oni je mają chyba tylko dla podbicia własnego ego. Trzeba te śmigłowce oddać na użytek lotniczemu pogotowiu ratunkowemu, gdzie przydadzą się one obywatelom, a policję jak to policję należy zdelegalizować.