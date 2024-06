Siedziałem kilkanaście dni w Berlinie. Jeżeli tak wygląda cywilizacja to ja jednak podziękuję. Arabowie na każdym kroku. Do tego na ulicach rozbijają się dość drogimi samochodami. Centrum Berlina to mnóstwo narkomanów. Szczególnie pod wieżą telewizyjną i Aleksander Platz. A do tego brudno.

Jedyna co mi się podobało to ilośc linii metra.