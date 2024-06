Wszystko (W Polsce) wygląda tak, jakby oni nie wiedzieli co to deficyt.

Oj, Polacy dobrze wiedzą co to deficyt, a w mentalności Polaków (przynajmniej ze starszych pokoleń) słowo "deficyt" powiązane jest z akronimem "PRL". Dlatego tak bardzo nie chcą "ruskiego miru", bo wiedzą z czym on się wiąże. Gdyby mnie ten Rosjanin spytał o to dlaczego tak jest u nas odpowiedziałbym mu, że nie byłoby tak gdybyśmy nie zrzucili ruskiego jarzma (