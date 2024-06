Ukradnina to jest mafijne państwo. Oni już są gorsi niż Ruscy. Gadałem z kumplem co od 2014 mieszka u nas i mówi, że on nie chce tam wracać, bo taki zamordyzm jest. Ludzie już nawet woleliby okupacje rosyjską, bo tam się chociaż jako tako praw człowieka przestrzega. Wszyscy jego znajomi czekają tylko na koniec wojny i kupują bilet w jedną stronę, za Bug, byle dalej od tego upadłego państwa.