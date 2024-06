Chcialem zarybic na swoj koszt akwen pzw ryba, ktora tam wystepuje ale przetrzewiono populacje a ze blisko mnie to chcialem cos od siebie dac. Na ta wiesc to mnie postraszyli paragrafami i ze ryby to najlepiej im przywiezc xD. Ten sam akwen kilka lat temu jak zaybiali z pzw to po 3 dniach byl wykaczony i otagowany znakami „polow selektywny” targali liny, ktore wpuszczali wczesniej. Zglosilem to i to sama informacje otrzymalem Pokaż całość