Dużo chodzi takich pastuchów chodzi po ulicach, którzy swoją frustrację i złość za nieudane życie próbują wyładować na przypadkowych ludziach. Noście gaz, nie bójcie się uciekać, wołać pomocy, robić szum i szopkę, która potencjalne może spłoszyć takiego zwyrola. Obserwujcie ludzi, warto przystanąć znienacka jak ktoś za wami idzie, jak przejdzie to ok, jak coś będzie chciał odwalić to będzie szukał sposobu żeby was zaczepić w trakcie tego postoju chwilowego.