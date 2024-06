PiS to parta redystrybucji - głosują na nią ludzie, którzy liczą, że coś dostaną: jakieś świadczenie, dopłaty itd. Nie ma się co oszukiwać patriotyzmem - on ma po prostu przykryć wyrzuty sumienia. No a PiS rzeczywiście zajął się redystrybucją, ale budżetu Państwa do swoich grup interesów (nie mylić z wyborcami). Deweloperzy na programie BK2% zarobili miliardy, ale nikt nikogo za to nie skaże, bo wszystko było robione w białych rękawiczkach.