Zachęcam do poczytania sobie o wielkim głodzie w Chinach lub na Ukrainie, gdzie przez centralnie sterowaną gospodarkę, celem zmiany świata zginęły z głodu miliony ludzi. UE to komuniści, Urszula ma to wszystko gdzieś, pieniądze nabite przez wielkie korporacje, jej włos z głowy nie spadnie.