Akurat tego rodzaju protesty są tam "tolerowane", to znaczy nie mają one zwykle charakteru antyputinowskiego czy nawet antywojennego i Kreml tych ludzi jakoś szczególnie nie prześladuje. Trochę postoją, pokrzyczą. Następnie władze likwidują zgromadzenie po czasie i tak w kółko. W zasadzie od początku wojny te protesty matek się odbywają i nie mają żadnej siły by cokolwiek wpłynąć na władzę. Kreml też tych protestów się nie obawia wbrew temu co niektóre artykuły podawały.