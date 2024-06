im wieksza patologia, tym wiecej ma przywilejow

Tak jest praktycznie w każdej dziedzinie życia. Wystaczy popatrzeć komu chętnie władza daje przywileje, górnikom czy lekarzom/nauczycielom. Naturalnie chętniej tym, którzy mogą sprawiać problemy i podpalić opony na drodze.Tak samo prawo działa tylko jeśli ktoś chce go przestrzegać. Jeśli nagle cała wioska przestanie go przestrzegać, to co z nimi zrobić? Wsadzić do więzienia wszystkie rodziny z dziećmi? To jest chyba do rozwiązana