Tym większe gromy należy słać na łby PiS-dolców. Nie dość, że ukradli na bezczela gigantyczną forsę, to jeszcze zeszmacili i zohydzili nasze własne symbole narodowe. Jeszcze przez wiele lat Polacy słysząc "narodowe coś tam coś tam" albo odwołania do patriotyzmu będą spluwać z pogardą - dosłownie albo metaforycznie.To nie jest zwykła kradzież, to coś dużo większego i bardziej szkodliwego.