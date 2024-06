To jest taki beznsensowny cyrk przy wejściu do samolotu ze nie dziwie sie ze ludziom nerwy puszczaja i hihrają z tego debilizmu co się odjaniepawla te panie ze strazy przejęte tropią każdą buteleczkę każdy napój a i g. to daje, odstraszy moze wariatów, mogliby z tymi kontrolami zrobić nieco luzniej, te napoje i male ostrza to porazka bo ostrza i tak mozna wniesc na milion sposobow ukryc i plynne ladunki w sumie Pokaż całość