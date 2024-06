Unia Europejska od 2024 roku wymaga stosowania nowych zakrętek. Pojawiły się niedawno komentarze, że to koszt nawet 8,7 mld EUR. Wygląda na to, że raczej dużo mniej: szacowane 1-2 mld EUR dla branży napojów. Czy firmy przerzucą to na konsumentów?