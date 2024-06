Rozumiem ukraś milion, dwa, ale 100 baniek przy zakupie agregatów? Bez przetargu? Dlaczego do mnie nikt nie przyjdzie? :( niektórzy mają szczęście w życiu...

PiS cofnęło Polskę w korupcji praktycznie do momentu wejścia do UE...

Niczego się nie bali, wszystkich mieli w poważaniu. Trzeba przykładnie ukarać tych gangsterów na 10-20 lat więzienia. Może następnym razem ktoś się opamięta...