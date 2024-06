No i super. W kontekście 14 generacji intela która się grzeje i nie trzyma parametrów, wybór jest oczywisty.



No i będzie 5800 XT i 5900 XT - na socket AM4, siódmy rok utrzymywania socketu. To się chwali ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )