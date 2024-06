U mnie na osiedlu mieszka baba co zbajerowała starszego Pana by ukraść mu mieszkanie i jak tylko udało się przepisać wyrzuciła go z mieszkania a to tylko mała kropelka jej wyczynów bo też jest znana z innych kradzierzy na osiedlu i dziwnego chodzenia po tym osiedlu o godzinie 3 w nocy i przyglądania się różnym przedmiotom które potem znikają.