Pamiętacie te czasy jak lewoskretni mówili że nie można byc dumnym z czegoś na co się nie ma wpływu? Bardzo często taki argument pojawiał się w dyskusji o patriotyzmie. Jak to nagle się pozmieniało że nie dość że można byc dumnym z czegoś na co się podobno nie ma wpływu, ale i można ustanowić cały miesiąc świętowania czegoś na co się nie ma wpływu.



Jak to zwykle bywa, jak wiatr zawieje.