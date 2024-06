Dzieciak ma 11 lat. Co za różnica czy Ukrainiec czy czarny czy Polak. Jeśli nauczycielka ma jakieś uszkodzenia ciała to sprawę skierować do sądu rodzinnego. Zawiesić w prawach ucznia, skierować do psychologa, starych #!$%@?ć za to że nie umieją wychować dzieciaka i tyle.