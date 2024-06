Nie wkurzajcie sie, olewajcie.

Madzia jest w innej przestrzeni niż my: bogato, salony, zabawa, ą i ę, pyszne wege , nie to co biedoty ze stonki.

Kłamie i manipuluje by dalej tak żyć. W tym folwarku zwierzęcym Madzia chce byś świnką - po prostu. Jest ambitna.