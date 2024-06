W 2011 roku uderzył mi piorun w dom. Spaliły się linia telefonu stacjonarnego, dekoder TV-SAT i lodówka. Dosłownie minutę przed udało się odłączyć komputer, bo też by się spalił. Akurat wlewałem wodę do wanny, bo chciałem się za chwilę wykąpać, chyba też coś załapało, bo widziałem błysk w tej wodzie. Jakiś szyderca pewnie by pisał głupoty jak to zwykle, ale burza jest bardziej niebezpieczna niż się wydaje.