Co za brednie, "zwierzęta się szanują". Roślinożerca spotkał ptaki na wodzie i tyle. Ostatnio o świcie obserwowałem jezioro, pełno kaczek i gęsi z młodymi, i jak nadleciał orzeł to wszystkie się darły na maksa i uciekały gdzie się da, rozpoznały go z daleka bezbłędnie i wszczęły alarm. Byłem też świadkiem jak trzy młode sroki wydłubują oczy młodemu kosowi dla zabawy. Świat zwierzą jest bardzo brutalny.