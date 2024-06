Wydaje mi się że proces kupna domu powinien być lepiej uregulowany prawnie. Dodatkowo w procesie kupna konieczny powinien być prawnik który jest odpowiedzialny za to, by kupujący kupił dom i nie stracił pieniędzy. Albo każda transakcja powinna być za pomocą specjalnego rachunku bankowego który zadatek mrozi do czasu zakończenia procesu kupna domu.