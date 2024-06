No nie wiem czy zawstydził. Logo ucznia nawiązuje do herbu nie stosując się do zasad heraldycznych. Logo ucznia jest mało dystynktywne (przy jednoczesnym o ironio wyższym poziomie szczegółowości - co jest wadą) nawet biorąc pod uwagę znak gwiazdy. Herb z generycznym miasteczkiem - równie dobrze może być tam wpisane dowolne miasto i nikt nie zwróci uwagi.



Aktualne logo nie lepsze, ale mimo wad lepiej spełnia swoją rolę w identyfikacji wizualnej miasta.