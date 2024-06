PO to bezczelni hipokryci.



Konfederacja to bezczelni hipokryci i kłamcy.

Konfederacja to bezczelni kłamcy, bo w kampanii na prawo i lewo straszyli Tuskiem, który wpuści wszystkich imigrantów i zaleje nas fala złodziei, gwałcicieli i morderców.

Tymczasem Tusk nie tylko nie podpisał paktu migracyjnego, ale ma zamiar zbudować porządną zaporę, zamiast pisowskiego płotku.

Hipokryci, bo są cichym koalicjantem Pisu, który sprowadzał imigrantów na lewych wizach.