Mamy na granicy wojnę hybrydową. To nie są żadni uchodźcy. To dobrani przez służby białoruskie i rosyjskie prowokatorzy - powiedział Stanisław Tyszka". - A pan to wie? - zapytał Krzysztof Śmiszek z Lewicy. - Wiem to, a panu wodę z mózgu zrobił Donald Tusk - odparł polityk Konfederacji.