Najpierw edukacja, potem ciężka praca, następnie technologia, innej drogi do wzrostu zamożności tłumów nie ma.

Każdą powyższą pozycję można ewentualnie zastąpić zniewoleniem sąsiadów, ale zazwyczaj by móc to zrobić, trzeba mieć technologię.

Socjalizm w rozumieniu "rozdawanie za friko, bo to niesprawiedliwe, że inni mają więcej", bez nacisku na powyższe punkty, jest, był i będzie utopią.