jeszcze rok czy dwa lata temu ekolodzy i spece od recyklingu przekonywali iż nakrętka oraz butelka to dwa różne typy plastiku i trzeba to rozdzielać bo wspólne nie nadaje się to do prawidłowego recyklingu (stad też akcje zbierana nakrętek). Teraz znowu się dowiaduje iż musi być nakrętka przytwierdzona do butelki bo trzeba to recyklingować i jednak nadają się do wspólnego recyklingu

¯\(ツ)/¯