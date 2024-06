1] protestować przeciw policji , za śmierć bohatera fentanyla Georga, super

2] protestować przeciw białym, super

3] przeciw mężczyznom, super ,

4] żydków nie wolno , nie to nie to

#!$%@? świat, a to jedyny z protestow który dotyczy prawdziwego problemu.

Może to jednak nie o Żydów chodzi tylko że można przeciw urojonym problemom