super pomysł. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że ofiarami cyberataków nagminnie padają osoby starsze, które nie mają skąd pozyskać informacji o cyberzagrożeniach. Z obserwacji otoczenia osoby ok. 60+ mają znikomą wiedzę na temat zagrożeń i klikają w co popadnie wierząc, że internet to bezpieczna przestrzeń.