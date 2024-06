W 2023 r. w Berlinie do zjawiska ataku nożem przypisano 3842 przypadki, co stanowi wzrost o 525 przypadków w porównaniu z rokiem poprzednim. Statystyki pokazują, że 53% sprawców to obcokrajowcy (stanowiący 24,4% populacji miasta), a 16% to obywatele Niemiec z podwójnym obywatelstwem.