No i fajnie, nie jak PiSiory na łapu capu, jak z F35 czy Abramsami. Tak za chwile będziemy je mieć, ale czy są nam potrzebne? no właśnie. To trzeba na spokojnie...pomyśleć...i wtedy się zobaczy :) Gdyby nie PiS to teraz na granicy białorsukiej byłaby masakra, a o F35 czy Abramsach moglibyśmy tylko pomarzyć, a Ukraińcy bez naszej pomocy cienko by śpiewali. Dobrze, ze PiS rządził jak trzeba było podejmować ważne decyzje.