Grube nie jest piękne a od tego się umiera, są dwie płcie a reszta to skrzywienia psychiczne, socjal prowadzi do rozleniwienia i dalekofalowo do upadku społeczeństwa, lewactwo i feminizm to dziury w logice, Europa jest generalnie głupia i zapłaci za to bardzo dużą cenę... jak Victoria Secret.

Fakty mają dużą siłę, trzeba je tylko jak najczęściej konfrontować z rzeczywistością.