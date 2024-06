Typowy mechanizm obserwowany za komuny. Jak remontowali jakiś publiczny budynek, to zupełnie przy okazji, wszystkie dyrektory też robiły remont łazienek i wszyscy mieli takie same płytki/boazerię.



Kaczyński bardzo chciał przywrócić ten system bo za komuny nie załapał się do elyty... komuna się za szybko skończyła.