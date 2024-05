Policjanci to chyba szkoleni u nas w kraju... Zamachowiec dźga sobie nożem ofiarę a policjant łapie zupełnie innego typa, który nawet nie ma nic w ręku i odwraca się tyłem do nożownika. Pozostali patrzą i czekają, aż typek wstanie i zabije im kolegę? xD Co do kur... ??