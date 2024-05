Jednak

Pokaż całość

Oczywiście to nie tylko w tym szpitalu u zakonnika obsługa pacjentów jest często fikcykna, skoro podają, że za zadawanie pytań dostaniesz wilczy bilet na pracę w całym Poznaniu.Poza tym przyszła lewica do władzy i szczują na Lesia Lenartowicza bo ma JP2 w nazwie, nie żebym go lubił, bo dla mnie nie może być dobrym lekarzem/naukowcem ktoś kto ma zakuty kato łeb, to jednak należy się profesjonalistom odnosić głównie do faktów.