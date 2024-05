Dobre były fikołki zaraz po wyborach, kiedy obiecali, że odchudzą rząd, bo pisowcy swoich wszędzie poupychali i tylu ministrów nam nie trzeba, ale po wyborach... pobili pisowskie rekordy. xD Oni spełniają głównie szkodzące nam obietnice jak kredyt 0%, a to, co miałoby pozytywny wpływ na finanse państwa albo życie normalnego człowieka to zawsze kłamstwa.