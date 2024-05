Naprawa agd ma się znakomicie tylko ceny części to jest lvl mafia.Ostatnio wymieniałem termostat w piekarniku. Wypadało by przy tym kupić nowe śruby do montażu palników. Chciałem je zamówić razem z termostatem aż nie zobaczyłem ceny 16zł za sztukę! Całe szczęście, że to najzwyklejsze śrubki i gdzieś znalazłem nieco dłuższe. Niestety mało co można sobie tak zamienić a za duperele typu wentylator liczą sobie krocie. Przykładowa tania śrubka