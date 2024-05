To jest typowa prywatyzacja zysków i uspołecznienie strat, korzystają na tym pracodawcy, którzy mają trochę więcej pracowników do wyboru, choć większość z nich nie chce pracować, a ci co pracują są fatalnymi pracownikami, a cierpią całe społeczeństwa, zwłaszcza że potomkowie tych imigrantów zachowują się jeszcze gorzej niż ci, którzy tam przybyli wcześniej i zdążyli się już osiedlić. To historia każdego kraju, który przyjmował imigrantów z Afryki i muzułmańskiej Azji.