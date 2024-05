faszyzm to zbrojna forma kapitalizmu, którą ten przybiera aby utrzymać stabilność. Kapitaliści popierają faszystów bo faszyzm broni ich interesów i zapobiega utraty kontroli nad środkami produkcji, którą proponuje socjalizm - przed dojściem Hitlera do władzy niemalże w Niemczech doszło do rewolucji, zresztą podobnie we Włoszech zanim władzę objął Mussolini.