Kredyt 0 to jeden z najgłupszych pomysłów tego rządu. Zarobią tylko deweloperzy, a obywatele się na to zrzucą. Ceny wyskoczą w kosmos bo gwałtownie wzrośnie popyt. Aż dziw że mając fachowców od ekonomii mają takie pomysły, bo to jest oczywiste dla każdego.