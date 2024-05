Teatrzyk dla gojów "Być Może Zobaczymy" przedstawia:



Sztukę w jednym akcie prozą

"Szczerba grozi aresztem Obajtkowi"



Scena 1:

Szczerba:

Ho, ho, ho.. wsadzę Cię do aresztu!

Obajtek:

Wsadzić to Ty sobie możesz...



Scena 2

Szczerba:

Ho, ho, ho... mogę Cię wsadzić do aresztu!

Obajtek:

Spier...j!

Szczerba:

(majestatycznie, acz pospiesznie oddala się)

(pokrzykuje)

Następnym razem się uda!



Kurtyna.