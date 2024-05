Czyli... płacimy wielkim korpo za to, że postawią u nas montownię plus do tego pozwalamy na wjazd dzikusom z krajów trzeciego świata żeby ktoś tam pracował bo korpo domaga się zatrudnienia nie-lokalnej ludności? XD

No świetny biznes, ciekawe czy LG i jego pracownicy przynajmniej w małej części zwrócą w podatkach to co dostali z ramach pomocy publicznej. Morawiecki do pierdla natychmiast.