Tylko nie rozumiem czegoś. Załóżmy, że to prawda (nie jest) i nawet jeśli część z nich to kobiety, to co to zmienia? Mamy je wpuszczać czy coś? Rosja i Białoruś toczą przeciwko nam wojnę hybrydową oraz ją intensyfikują.Kobieta nie może być zamieszana? Podpalić czegoś? #!$%@?ć coś w powietrze? Wjechać autem w tłum ludzi? Nie wpuszczać nikogo i tyle.