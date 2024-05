Trzeba być niedorozwojem umysłowym (albo nie znać realiów) żeby kupować cokolwiek od Koreańczyków. Pracowałem 5 lat w Samsungu z czego 2 lata na delegacji w Korei. Jak widzę, że coś jest "Made in Korea" to omijam z daleka. Pojęcia QA u nich nie występuje a jak występuje to jest excelem który się wypełnia tak żeby dobrze wyglądał.

Wszystko jest na pali, pali (szybko, szybko) i patrzą co tu tylko podpieprzyć od konkurencji. Pokaż całość