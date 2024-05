dziwne to, z jednej strony lepiej toczyc wojne na terenie cudzego panstwa a z drugiej to wyglada jak grupowe zlomowanie starej technologii w warunkach bojowych i nakrecanie przemyslu zbrojeniowego USA w celu produkcji f-35, tak jakby Ukraina byla prezentem dla USA by zmonetyzowac F-35 ktorych wczesniej nikt nie chcial.